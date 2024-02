Wolfsburg. Die Einwohnerzahl der Steimker Gärten steigt nur langsam, Immobilienfirmen werben mit Rabatten. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten.

Drei Kaltmieten geschenkt plus 500 Euro: Mit diesem Angebot bewirbt eine Immobilienfirma Wohnungen in Wolfsburgs neuem Stadtteil Steimker Gärten. Die direkt an der Nordsteimker Straße gelegenen Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind laut Inserat aktuell zu 70 Prozent vermietet.