Wolfsburg. Berührende Momente garantiert: Wolfsburger Theater präsentiert neues Programm für den März. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der schönste Monat für das Herz ist und bleibt der Monat März. Warum das so ist? Weil im Scharoun-Theater Wolfsburg nicht nur wieder der Drehbühnen-Ball stattfindet, sondern auch weitere Veranstaltungen auf ein Publikum warten, das sich in Herz und Hirn inspirieren und bewegen lassen möchte. In einer Pressemitteilung präsentiert das Theater die kommenden Veranstaltungen für den März.

Das Violinkonzert macht den Auftakt im Scharoun-Theater Wolfsburg

In einem musikalisch farbenreichen Sinfoniekonzert spielt die NDR-Radiophilharmonie Hannover am Samstag, 9. März, zusammen mit Frank Peter Zimmermann, einem der führenden Geiger unserer Zeit, Otto Respighis drittes Violinkonzert „Concerto gregoriano“, dessen Musik von einer faszinierenden Originalität gekennzeichnet sei sowie mit einzigartiger Melodik, Harmonik und sensibel ausgehörten Klangfarben. In seinen „Symphonischen Tänzen“ wage der Komponist Sergej Rachmaninow eine Rückschau auf sein eigenes Leben in den Farben romantischer Stimmungsmalerei. Christian Edelmann, Cellist in der NDR-Radiophilharmonie, werde auf seinem Instrument um 19.15 Uhr in die Konzertwerke einführen.

„Der Elefantenmensch“ wird auf die Bühne des Wolfsburger Theaters gebracht

Die Media-Bühne Hamburg, die in der vergangenen Spielzeit bereits mit der Produktion „Der seltsame Fall des Mr. Jekyll & Mr. Hyde“ zu Gast im Scharoun-Theater war, stehe für einen einzigartigen künstlerischen Ansatz: In einer multimedialen Inszenierung agierten Schauspielerinnen und Schauspieler zu einem eigens entwickelten, handlungsumspannenden Trickfilm in zauberhafter Vintage-Optik und untermalt mit einem opulenten Soundtrack - Projektionskunsttheater; Theater-Kino, Live-Synchronisation und inszenierte Lesung mit Trickfilmen in einem.

Der Elefantenmensch sei die berührende, wahre Geschichte des an einer schwer entstellenden Krankheit leidenden John Joseph Merrick (1862-1890), der in Freakshows auf Jahrmärkten präsentiert wurde und letztlich vom Londoner Arzt Dr. Frederick Treves in Obhut genommen wurde. Diese unter die Haut gehende Parabel gegen Vorurteile und für mehr Toleranz werde am Mittwoch, 13. März, inklusive anschließender Podiumsdiskussion geboten.

Berührende Geschichte wird im Scharoun-Theater gezeigt

Burgschauspieler, TV-Kommissar und Kinodarsteller Samuel Finzi präsentiere gemeinsam mit der Musik des Duos „Gebrüder Glücklich“, deren Geige und Akkordeon der Geschichte den Sound des Schtetls verliehen, am Freitag, 15. März, in „Hiob“ die berührende Geschichte des Thoralehrers Mendel Singer in Galizien – der heutigen Ukraine – auf der Flucht mit seiner Familie vor den Kriegswirren des letzten Jahrhunderts, immer wieder Schicksalsschlägen ausgesetzt, denen er mit Humor und Demut begegne. Ebenso wie der biblische Hiob scheint Mendel Singer alles zu verlieren und bricht mit seinem Gott – und kann am Ende doch das Leben feiern, heißt es. Mit seiner virtuosen Live-Musik und seinem jiddischen Witz bewege sich dieses Stück zwischen Drama und Komödie und sei leider wieder ganz nah am Puls der Zeit.

In "Hiob" wird am 15. März eine berührende Geschichte des Torlehrers Mendel Singer gezeigt. © Getty Images Hulton Collection | Stefan Nimmesgern

Die Lebensgeschichte von Britney Spears

In dem musikalisch-erzählerischen Abend „It’s Britney, Bitch!“ skizziere die Schauspielerin Sina Martens die Erfolgs- und Lebensgeschichte sowie die Wirkung der Pop-Ikone Britney Spears auseinander. Diese Liebeserklärung an eine Frau, die mehr ist als nur ein freundlicher Dur-Akkord in der Geschichte des Pop, bringt das Berliner Ensemble am Samstag, 16. März, auf die Wolfsburger Theaterbühne, heißt es abschließend.

Karten für die Aufführungen gibt es an der Theaterkasse, Porschestraße 41D, per E-Mail an karten@theater-wolfsburg.de, telefonisch unter (05351) 267338 sowie eine Stunde vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse. Weitere Infos: www.theater.wolfsburg.de.

Das Berliner Ensemble bringt die Geschichte von Britney Spears auf besondere Art und Weise auf die Bühne. © privat | JR Berliner Ensemble

red