Wolfsburg. Erst Berlin, Braunschweig, Rothenburg, jetzt Vorsfelde: Timo Quante liest aus seinem Roman vor und verrät Neuigkeiten.

Über ein halbes Jahr ist es her, als der Wolfsburger Autor Timo Quante seinen Roman „Entweder Rapper oder Gangster“ veröffentlicht hat. Nun geht seine Karriere weiter. Wir haben mit dem 39-Jährigen über seine Zukunftspläne gesprochen.

Die Vorfreude ist groß: Am 22. Februar liest Timo Quante in der Buchhandlung Sopper in Vorsfelde. Es ist längst nicht seine erste Lesung. Doch nach Besuchen in Peine, Berlin, Braunschweig und Rothenburg ist es die erste Lesung in seiner Heimat. „Die Buchhandlung ist meine erste Wahl für eine Lesung in der Heimat gewesen. Ich habe schon als Kind meine ersten Bücher dort gekauft“, erinnert sich Quante. Er habe viele Erinnerungen an die Buchhandlung, sagt er.

Timo Quante liest in Vorsfelder Buchhandlung Sopper aus seinen Geschichten vor

Damit die Lesung vor 30 Leuten ein voller Erfolg wird, bereitet sich der Wolfsburger schon jetzt darauf vor und wählt seine Kurzgeschichten aufs Publikum abgestimmt aus. „Die Veranstaltung soll keine Verkaufslesung sein, sondern ein bunter Blumenstrauß aus allem“, sagt Quante und kündigt an, dass er neben seinem Roman auch neue Kurzgeschichten vorlesen wird.

Ich habe sehr viele, sehr nette Gespräche geführt. Mein Buch wurde als sehr lebhaft und lebendig beschrieben. Timo Quante über das Feedback seines Romans

„Das Lesen vor Publikum macht großen Spaß und ist was ganz Tolles. Man bekommt ganz viel mit, wie die eigenen Texte wahrgenommen werden“, freut sich Quante. Nach Lesungen kommt er mit Leserinnen und Lesern in den Austausch. „Ich habe sehr viele, sehr nette Gespräche geführt. Mein Buch wurde als sehr lebhaft und lebendig beschrieben.“ Im Sprachgebrauch soll es einfach zu verstehen und schnell zu konsumieren sein.

Wie viele Exemplare von seinem Roman „Entweder Rapper oder Gangster“ verkauft wurden, erfahre er erst Ende März. Nun ist er aber erstmal dankbar, dass er in der Buchhandlung seiner Kindheit die Bühne bekommt, um nicht nur aus seinem Roman vorzulesen, sondern auch Kurzgeschichten zum Besten geben kann.

Wolfsburger Autor veröffentlicht zweites Buch noch im Jahr 2024

Apropos Kurzgeschichten: Quantes nächstes Buch lässt nicht mehr lange auf sich warten – mit Kurzgeschichten. Wenn alles gut läuft, ist es „Ende erstes Halbjahr, Anfang zweites Halbjahr 2024“ beim Verlag Periplaneta erhältlich. Geschichten, die er in seinem Alltag entdeckt, sammelt und dann darüber schreibt. Geschichten über sein Leben und das Leben anderer.

Quantes Kurzgeschichten, die beim Lesungs-Publikum und auch auf seiner Homepage schon sehr gut ankommen sollen, entstehen genauso wie sein erster Roman: Noch immer steht er morgens um 4 Uhr auf, setzt sich mit einem grünen Tee an den Schreibtisch und beginnt, zu schreiben. Eine Schreibroutine, die sich in das Leben des Autors eingebrannt hat. Und nun gehören eben auch Lesungen zum Alltag des Familienvaters dazu.

„Ich plane derzeit weitere Lesungen mit Jugendzentren“, erzählt Quante, der seiner fünfjährigen Tochter zwar noch nicht aus seinen Geschichten vorlesen kann, aber dafür jungen Erwachsenen und Jugendlichen. Die Themen, die er in seinen Geschichten verarbeitet, passen einfach zu der Zielgruppe. „Das bietet sich einfach mit dem Thema Rap und Hip-Hop an.“

Karten für Lesung in Vorsfelder Buchhandlung Sopper sind noch erhältlich

Generell sei seine Zielgruppe jedoch bunt durchmischt: Im Publikum sitzen jüngere, aber auch ältere Menschen. Für seine Lesung in Vorsfelde am 22. Februar um 19 Uhr gibt es noch freie Karten zum Preis von fünf Euro bei der Buchhandlung Sopper.

