Wolfsburg. Die Stadt hat noch nicht alle Zuschüsse aus dem Solar-Fördertopf ausgezahlt. Das hat mehrere Gründe. Was passiert mit dem Geld?

Wie ist das möglich? Als die Stadt Wolfsburg im Frühjahr 2023 das erste Solar-Förderprogramm für private Photovoltaik-Anlagen an den Start brachte, rannten Solar-Fans ihr sprichwörtlich die Bude ein. Schon am ersten Abend war der Fördertopf leergefegt. Eine Anfrage bei der Stadt ergab nun aber, dass noch gar nicht alle Zuschüsse ausgezahlt sind. Was ist da los?