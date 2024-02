Wolfsburg. Große und kleine Gruselfreunde machen sich auf eine schaurige Wanderung durch das Schloss Wolfsburg. Darauf können sich Besucher freuen.

Gruselfreudige Kinder und Erwachsene können am Freitag, 9. Februar, die unheimlichen Seiten der Wolfsburger Schlossgeschichte kennenlernen. Der Spuk beginne um 18 Uhr für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren, schreibt die Stadt Wolfsburg dazu. Alle ab 12 Jahren seien ab 20.15 Uhr zu einer weiteren Gespenster-Tour durch das dunkle Schloss eingeladen. Dem Anlass entsprechend und passend zu Fasching seien gespenstische Kostümierungen willkommen.

Wie in so vielen Burgen und Schlössern gebe es auch auf Schloss Wolfsburg paranormale Phänomene: Mit Anbruch der Dunkelheit spuke es immer wieder auf dem Schlosshof, im Gartensaal oder im Gewölbekeller. In der jetzigen Jahreszeit begegneten Besucher manchmal noch vor der klassischen Gespensterstunde einer in weiße Tücher gehüllten Dame oder einer erschreckenden Gestalt in Mönchskutte, heißt es in der Mitteilung.

Wo das Erscheinen dieser unwirklichen Wesen garantiert zu beobachten sei, wissen furchtlose Mitarbeiterinnen des Stadtmuseums im M2K. Sie zeigen diese Orte am kommenden Freitag auf einem Taschenlampen-Rundgang. Auch Jugendliche und Erwachsene können diese spezielle Geschichtsstunde erleben. Die erfahrenen Schloss- und Gespensterkennerinnen nehmen nämlich auch die „Großen“ an diesem Abend auf einer zweiten Geistertour mit auf schaurige Spurensuche.

Der Eintritt beträgt ermäßigt 2,50 Euro für zum Beispiel Schüler und Auszubildende sowie Studierende, 3 Euro für Rentner und Senioren und 3,50 Euro für alle anderen. Anmeldungen nimmt das Museumsteam unter (05361) 281040 oder per E-Mail an stadtmuseum@stadt.wolfsburg.de zu den Museumsöffnungszeiten entgegen. Das Museumsteam empfehle allen Teilnehmenden zudem die Mitnahme von Taschenlampen und Outdoor-Kleidung.

red