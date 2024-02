Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg hat neue Tempokontrollen mit mobilen Blitzgeräten angekündigt. Hier erfahren Sie, wo es für Raser teuer werden kann.

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer in Wolfsburg müssen in der Woche vom 5. bis 11. Februar wieder mit mobilen Geschwindigkeitskontrollen an mehreren Stellen im Stadtgebiet und auch in den Ortsteilen rechnen. Wir nennen die Strecken, auf denen Autofahrer besonders aufs Tempo achten sollten.