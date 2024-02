Wolfsburg. Alexandra Martin hat sich nach einem Burnout mit einem Modelabel selbstständig gemacht. Aus Secondhand näht sie Luxus-Fashion.

In ihrer geräumigen Maisonette-Wohnung in Fallersleben hat Alexandra Martin sich ein Atelier eingerichtet. Hier lebt sie mit ihren zwei Kindern, dem Spitz und ihrem Ehemann. Ein buntes Leben, auch an den Wänden hängen viele Bilder mit selbstgezeichneten Porträts und Fotos von der Familie. Szenen des Glücks und der Harmonie. Gut, dass sie festgehalten wurden. Die selbstständige Modedesignerin Alexandra Martin, geborene Hensel, weiß genau, wie sich die Kehrseite anfühlen kann.