Wolfsburg. Einem Zeugen war die Autofahrerin aus Wolfsburg aufgefallen. Sie fuhr Donnerstagvormittag über einen Grünstreifen und anschließend unsicher.

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in Vorsfelde eine Autofahrerin angehalten, die in Schlangenlinien fuhr und später 1,70 Promille pustete. Einem Zeugen fiel die Frau gegen 10.05 Uhr auf: Beim Verlassen des Discounter-Parkplatzes am Oberen Tor fuhr sie beim Abbiegen über einen Grünstreifen. Als sie in Schlangenlinien weiterfuhr, verständigte der Zeuge die Polizei.

Die zeitnah eintreffenden Polizeibeamten kontrollierten die in der Zwischenzeit in der Naumburger Straße angehaltene Autofahrerin. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und boten der 34-Jährigen einen Alcotest an. Dieser ergab einen Wert von 1,70 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Blutprobe wurde im Klinikum in Wolfsburg entnommen.

Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Die Wolfsburgerin wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

red