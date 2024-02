Wolfsburg. Es geht darum, gemeinsam mit Partnern neue Geschäftsfelder zu identifizieren und die Zusammenarbeit mit Tech-Firmen zu erleichtern.

Volkswagen hat ein „AI Lab“ gegründet. Das Unternehmen will nach eigener Aussage dadurch stetig neue digitale Produkte mit künstlicher Intelligenz in seine Fahrzeuge integrieren und Kunden einen Mehrwert über das Fahrzeug hinaus bieten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.