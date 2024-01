Wolfsburg. Die Unbekannten hatten es auf Häuser im gesamten Stadtgebiet abgesehen. Jetzt ermittelt die Polizei, ob es einen Tatzusammenhang gibt.

In Wolfsburg sind am Wochenende Unbekannte im gesamten Stadtgebiet in mehrere Häuser eingebrochen. Betroffen waren das Zentrum, aber auch die umliegenden Ortschaften Mörse, Nordsteimke und Heiligendorf, berichtet die Polizei.

Bereits im Laufe des Freitags verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Virchowhang. Zunächst versuchten sie, die Terrassentür aufzubrechen, was ihnen allerdings misslang. Im Anschluss versuchten sie ihr Glück an einem Fenster im Obergeschoss. Dieses hebelten sie auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Sie durchwühlten alle Räume nach Wertgegenständen und flohen anschließend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Eine weitere Tat ereignete sich am Freitagnachmittag in der Jerichower Straße. Hier gelangten Unbekannte offensichtlich über die Terrassentür ins Innere des Gebäudes. Was genau entwendet worden ist, ist Bestandteil der aktuellen polizeilichen Ermittlungen. Ebenfalls am Freitag versuchten unbekannte Täter, sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Wassertappen in Nordsteimke zu verschaffen. Sie begaben sich durch den Garten auf die rückwärtige Gebäudeseite und versuchten hier mittels brachialer Gewalt, die Terrassentür einzuschlagen. Als dieser Versuch misslang, entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Schmuckstücke, E-Scooter und Co. gehörten zum Diebesgut

Am Samstagabend hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Riedestraße in Heiligendorf auf. Sie betraten das Gebäude und durchwühlten die Räume nach sich lohnender Beute und entwendeten diverse Schmuckstücke. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Kellertür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Neuen Straße in Heiligendorf. Nachdem sie alle Räume durchsucht hatten, entwendeten sie zwei E-Scooter sowie Goldschmuck und flohen in unbekannte Richtung.

Wie hoch die entstandene Schadenssumme insgesamt ist, ist Bestandteil laufender polizeilicher Ermittlungen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: (05361) 46460 in Verbindung zu setzen.

