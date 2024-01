Wolfsburg. Der Maritime Chor spinnt erneut Seemannsgarn mit viel Stimmung und Liedern im Hallenbad - und mit Frauen. Was auf dem Programm steht.

Nachwinken, Grüße senden, traurig sein – von wegen. Die Frauen mischen mit, entern die Haifischbar, bevor ihre vom Kapitän angeheuerten Männer in See stechen. Wie die „Neuen Geschichten aus der Haifischbar“ enden, lässt Chorleiter, Regisseur und Drehbuch-Schreiber Thomas Bode im Pressegespräch im „Lido“ des Hallenbades noch offen. Fest steht, das „Nichtschwimmerbecken“ wird erneut jene Bar, aus der in den 1960er-Jahren der NDR sendete: in Farbe, unmittelbar aus dem Studio. So freute sich Luca Demschuk, Koordinatorin Veranstaltungen Hallenbad, auf die Fortsetzung der im Februar 2023 begonnenen Erfolgsstory des Musicals mit Shantys, Seemannsgarn, Stimmung und Musik. Binnen weniger Wochen waren zwei Vorstellungen ausverkauft. Eckart Melchior, Vorsitzender des Maritimen Chores, betonte stolz, dass diesmal auch die Frauen einbezogen werden. Da umgarnen zwei Seemannsbräute den Kapitän, während ein Geiger dazu spielt – auf dem Tisch sitzend. Barkeeper und Gäste amüsieren sich, andere prosten sich zu. Es geht wieder rund in der Haifischbar.