Wolfsburg. In einem leerstehenden Supermarkt am Wolfsburger Eichelkamp klingelt wieder die Kasse. Das gibt‘s in der „Bottega del Gusto“.

Groß war die Sorge um die Nahversorgung am Wolfsburger Eichelkamp, als Mitte August der Nahkauf schloss. Doch die Anwohner mussten nicht lange ohne Lebensmittelgeschäft auskommen. Mitte Januar haben Vincenzo Cavarretta, Claudio Lapini und Giuseppe Bevilacqua in dem ehemaligen Supermarkt ihre „Bottega del Gusto“ eröffnet.

Eigentlich sei die Neueröffnung erst für den 1. Februar geplant gewesen, sagt Cavarretta. „Aber dann haben die alten Damen schon geklopft. Da habe ich gesagt: Lasst uns jetzt aufmachen.“

Ehemaliger Wolfsburger Nahkauf ist jetzt italienische Bottega

Wie im Nahkauf gibt es auch in der „Bottega“ Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs. In den Regalen trifft deutscher Filterkaffee auf italienischen Espresso, Vollmilch im Tetrapak auf Büffelmozzarella. In Tiefkühltruhen liegen tiefgefrorener Fisch, Brötchen und Hartweizenbrot aus Altamura. Die apulische Stadt ist für ihr „pane“ bekannt.

Es gibt Salami und Salsiccia, italienischen Aufschnitt, auch als Bio-Produkt, Fior di Latte, Scamorza, Pecorino und natürlich Parmesan. „Mengenweise“, sagt Vincenzo Cavarretta. Eine ganze Wand gehört Nudeln in den verschiedensten Formen und Qualitäten. Ob in Schwarz mit Sepia, in Gelb mit Safran, mit Zitronen-Pfeffer-Aroma oder mit Lachs – Pasta hat die Bottega in Hülle und Fülle. Genauso wie Tomatensaucen.

Lebensmittelgeschäft mit italienischen und deutschen Produkten

Claudio Lapini (von links), Vincenzo Cavarretta und Giuseppe Bevilacqua haben aus dem ehemaligen Nahkauf ein italienisches Lebensmittelgeschäft gemacht. © regios24 | Darius Simka

Wer gar nicht gerne kocht, kann in dem neuen Laden trotzdem etwas für sich entdecken: Italienische Fertiggerichte für die Mikrowelle zum Beispiel. Auberginenauflauf, Risotto, Oktopus mit Kartoffelsalat und andere Menüs müssen nur noch erwärmt werden. Und ping, ist das Essen fertig.

Eine große Ecke der „Bottega del Gusto“ könnte Weinliebhaber interessieren. Hier stehen italienische Weine von Barolo bis Tignanello. Auch Schaumweine sind dabei. „Es ist das Beste, was Italien an Wein und Champenois zu bieten hat“, wirbt Vincenzo Cavarretta. Sein Lieblingschampagner findet sich auch im Regal.

Genauso hält der neue Lebensmittelladen in Mitte-West die ganz profanen Dinge bereit, die man im Alltag so braucht. Toilettenpapier und Küchenrolle, Gefrierbeutel und Waschmittel zum Beispiel. Letzteres kommt wie die Feinkost aus Italien.

Brot aus Apulien, Oktopus für die Mikrowelle und Pasta ohne Ende

„Wir wollen eine Mischung aus 80 Prozent italienischen Produkten und 20 Prozent deutschen Produkten anbieten“, erklärt Cavarretta. Geplant war die „Bottega“ ursprünglich als reiner Großmarkt für die Gastronomie. Die Idee, auch als Nahversorger zu fungieren, kam erst später dazu. „Dann haben wir das Konzept umgekrempelt.“

Wie sein Kompagnon Claudio Lapini kommt Cavarretta aus der Gastronomie. 28 Jahre lang war er Wirt, zuerst in Berlin, dann mehr als zwei Jahrzehnte lang in der Trattoria Incontri an der Wolfsburger Piazza Italia. Warum nun ein Supermarkt? „Ich wollte ein bisschen geregeltere Arbeitszeiten“, sagt der 48-Jährige. „Das ist für die Familie ganz gut.“

Die Bedürfnisse der Köche kennt er immer noch: Die „Bottega del Gusto“ will wöchentlich Obst und Gemüse aus Italien importieren. „Wir Gastronomen bekommen keine gute Ware. Das ist normalerweise alles aus Holland. Wir wollen, dass es auch ein bisschen Sonne kriegt.“

Obst und Gemüse werden aus Italien importiert

Nach dem Vertragsabschluss im November haben die drei Geschäftspartner den ehemaligen Supermarkt renoviert. Frische Farbe, neue Leuchten, zusätzliche Wände. Die Verkaufsfläche wurde auf 360 Quadratmeter verkleinert. Der Rest ist Lager. Und wie nehmen die Anwohner das neue Geschäft in Mitte-West an? „Wir haben super gestartet“, sagt der Wolfsburger. „Die Leute sind wirklich begeistert. Die hatten keine Möglichkeit einzukaufen.“

Die „Bottega del Gusto“ ist an sechs Tagen pro Woche geöffnet. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 19 Uhr, Samstag 8.30 bis 15 Uhr.

Auch zum am Dunantplatz geplanten Edeka gibt es Neuigkeiten

Wie der Ortsrat Mitte-West am Dienstag erfuhr, kommen auch die Planungen für einen Edeka-Markt am Dunantplatz voran. Die Verwaltung informierte ihn in einer Kenntnisgabe darüber, dass der Entwurf für das geplante Wohn- und Geschäftshaus mit dem Supermarkt aktualisiert wurde. Zurzeit würden sich daraus ergebende Änderungen für den Bebauungsplan abgestimmt, heißt es in dem Dokument.

Im Frühjahr soll ein Gestaltungswettbewerb für den Dunantplatz selbst beginnen. Die Stadtverwaltung kündigt an, in der nächsten Ortsratssitzung Zeitpläne für diesen Wettbewerb und das Bebauungsplanverfahren vorzulegen. Das Gremium macht seit geraumer Zeit Druck, damit am Dunantplatz ein neuer Supermarkt gebaut wird. PUG-Ortsratsmitglied Velten Huhnholz betont, dass der Ortsrat geschlossen dieses Ziel verfolge. „Da gibt es keinen, der irgendwie ausschert.“