Einkaufen in Wolfsburg Das große Aufatmen: Edeka sagt Ja zum Wolfsburger Dunantplatz

Wo sich heute am Dunantplatz die Kaffeerösterei und der Bäcker befinden, soll in einigen Jahren ein neues Wohn- und Geschäftshaus mit einem Edeka im Erdgeschoss stehen.

