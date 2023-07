Einkaufen in Wolfsburg Nahkauf am Eichelkamp schließt – So traurig sind die Kunden

Ein Bund Blumen in der einen Hand, die Einkaufstasche in der anderen steht Renate Rücksties vor dem Nahkauf am Eichelkamp. Die 86-Jährige ist verärgert: Mitte August will der Betreiber Heinrich Schmidt – wie seit Jahren angekündigt – in Rente gehen, und es gibt keinen Nachfolger. „Das ist eine Frechheit, wenn hier niemand kommt“, findet die Wolfsburgerin. „Alles macht zu, und niemand denkt an uns alte Leute.“

Rücksties lebt seit 1960 am Hochring, sie kennt sich aus im Viertel. Früher, sagt sie, habe es rund um den Dunantplatz „alles“ gegeben. Aber inzwischen hätten die vielen Über-80-Jährigen, die am Eichelkamp und Klieversberg leben, ein Problem, wenn sie nicht mehr könnten. „Vor allem im Winter.“

Sie selbst fühlt sich glücklicherweise noch fit genug, um anderswo einzukaufen, wenn das einzige Lebensmittelgeschäft weg ist. „Ich kann noch Fahrrad fahren“, sagt sie. „Dann fahre ich runter zu Edeka und zu Rewe.“

Tage des Nahkaufs am Eichelkamp sind gezählt

Nicht nur Senioren wird der kleine Supermarkt fehlen. Hubert Szczepaniak ist erst 42, kauft aber ebenfalls regelmäßig im Geschäft von Heinrich Schmidt ein. „Seitdem ich mehr im Homeoffice bin, springe ich schnell rüber“, sagt der Anwohner.

Seit er häufiger im Homeoffice arbeitet, hat Hubert Szczepaniak (42) häufiger im Nahkauf eingekauft. "Er wird schon fehlen", sagt er. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Dass das bald nicht mehr möglich sein wird, findet Szczepaniak schade. „Es war ja lang genug angekündigt“, sagt er zu der bevorstehenden Schließung.

86-Jährige ärgert sich über Ladenschließungen

Renate Rücksties ist verärgert darüber, dass es am Eichelkamp und Klieversberg bald erst einmal kein Lebensmittelgeschäft mehr gibt. "Alles macht zu, und niemand denkt an uns alte Leute", kritisiert sie. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Heinrich Schmidt hatte seit 2019 angekündigt, dass er in einigen Jahren in Rente gehen wollte. Etwa ebenso lange drängte der Ortsrat Mitte-West darauf, einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen. Edeka möchte am Dunantplatz bauen. Doch die Vorbereitung zieht sich: Im Februar sorgte eine etwa halbjährige Verzögerung in Sachen Bebauungsplan im Ortsrat für einen Riesenärger.

Nahkauf-Kunde Michael Rückert hofft, dass der größere Supermarkt 2025 eröffnet. Seine Freundin Sabine Wendt ist hinsichtlich dieses Termins skeptisch. „Das steht noch in den Sternen“, glaubt die 52-Jährige. Dem Paar wird etwas fehlen, wenn der Laden schließt. „Es ist ein schöner kleiner Tante-Emma-Laden“, sagt Wendt. „Die sind freundlich hier, und man bekommt alles für den Alltag: Brot, Wurst, Fleisch.“

Michael Rückert bezieht auch die Senioren in seine Überlegungen ein: „Für die ältere Generation ist es schlecht, wenn der Nahkauf weg ist“, gibt er zu bedenken. „Wir können noch mit dem Bus fahren.“

Nächste Supermärkte sind über einen Kilometer entfernt

Lebensmittel fürs Frühstück oder auch Bier kauft Norbert Felber gerne in dem kleinen Supermarkt. „Alles, was glücklich macht“, so der 71-Jährige. Die Schließung sei schlecht für die Anwohner.

Als „schade“ bezeichnet ein anderer Kunde die bevorstehende Schließung. Er kauft im Nahkauf sowohl für sich als auch für seine Mutter ein. „Es war sehr praktisch, weil es gleich um die Ecke ist.“

Auf den Lebensmittelladen angewiesen ist aber weder der 42-Jährige noch die Mutter. „Dann muss ich die umliegenden Läden nehmen“, sagt der Nachbar. Auch die seien nah genug, um zu Fuß dorthin zu gehen.

WMG plant Anliegerversammlung zu Neubau am Dunantplatz

Der Lidl an der Breslauer Straße und der Rewe an der Laagbergstraße liegen jeweils 1,3 Kilometer vom Nahkauf entfernt. Bis zum Edeka an der Grauhorststraße sind es zu Fuß 1,7 Kilometer.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft hat angekündigt, dass nach den Sommerferien eine Anliegerversammlung stattfinden soll. Dort will die WMG über den Stand der Planungen für den Supermarkt-Neubau am Dunantplatz informieren.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de