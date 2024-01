Vorsfelde. Allertal-Immobilien hat mit dem Nabu Wolfsburg spezielle Nistkästen in Vorsfelde anbringen lassen. Die Aktion war spektakulär.

Mietern der Allertal-Immobilien war aufgefallen, dass Mauersegler in der Nordhausener Straße in Vorsfelde immer wieder versuchten, Brutplätze unter den Hausdächern zu finden – ohne Erfolg. Daher hat Allertal-Immobilien nach Rücksprache mit dem Nabu dort nun spezielle Nistkästen für die Vögel installieren lassen, wie es in der Mitteilung zu der Aktion heißt.

„Der Nabu und Allertal-Immobilien hoffen, dass die Mauersegler ihr neues Quartier schnell finden und erfolgreich ihre Jungen aufziehen werden“, heißt es weiter. Der Nabu bedankt sich zudem bei Allertal-Immobilien für die „schnelle und unkomplizierte“ Hilfe für die im Bestand bedrohten Vögel.

Vorsfelder Mauersegler sind auf menschliche Hilfe angewiesen

Gebäudebrütende Vogelarten wie Mauersegler, Schwalben und Turmfalken, aber auch Fledermäuse wie die Zwergfledermaus, seien dringend auf menschliche Hilfe angewiesen. „Sanierte Häuser bietet häufig keine Räume mehr für diese Tierarten, spezielle Nisthilfen können hier die Artenvielfalt erhalten“, teilt der Nabu mit.

Freuen sich über die Hilfe für Mauersegler in Vorsfelde: (von links) Rita Deiders, Ilona Raabe und Olaf Moll. © FMN | nabu

Mauersegler seien Flugkünstler, die mit ihren speziellen Rufen zu jedem Sommer dazugehörten. Diese besonderen Vögel würden dringend Nistquartiere für die Brutsaison suchen. Mauersegler sind ab Anfang Mai bis Ende Juli in der Region zu finden, bis sie bereits Anfang August schon wieder in Richtung Süden aufbrechen. „Die schnellen Insektenfresser verbringen, bis auf die Brutzeit, ihr ganzes Leben in der Luft“, so der Nabu.

red