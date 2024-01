Wolfsburg. Überall im Stadtgebiet gibt‘s heftige Schlaglöcher. Wo das wetterbedingte Flickwerk von Stadt und Landesbehörde auf Hochtouren läuft.

Sie kommen so zuverlässig wie Weihnachten und Ostern, sind gefühlt unergründlich tief wie das Bermuda-Dreieck, und man braucht sie so nötig wie ein Loch im Kopf: Willkommen in der weiten Welt der Schlaglöcher auf Wolfsburgs Straßen! Die ersten machten sich nach dem frühen Wintereinbruch im alten Jahr auf den Fahrbahnen breit und tief. Seit es wieder knackig kalt ist, geht es weiter mit den Straßenschäden. Wobei: Viele Radwege überall im Stadtgebiet stehen mit ihrem Zustand dem Schlagloch-Fiasko in nichts nach.

Alle Jahre wieder wartet auf die Teams der Straßenmeistereien im Winter eine wahre Sisyphusarbeit: Scheinbar nie endend rücken die Straßenbauarbeiter-Kolonnen immer wieder aus, um die schlimmsten neuen Löcher im Asphalt notdürftig zu flicken. Denn das ist das Fiese an der Situation: Das winterliche Wetter lässt es schlicht nicht zu, dass die Fahrbahnschäden vernünftig beseitigt werden.

Einige Strecken in Wolfsburg strotzen nur so vor Schlaglöchern

Unter den Strecken, die seit Jahren zuverlässig vor nachwachsenden Schlaglöchern nur so strotzen, sind auch in diesen Wochen der Berliner Ring, die Frankfurter Straße sowie die Gifhorner Straße – um nur ein paar Beispiele zu nennen. In einigen Bereichen ist der Asphalt großflächig beschädigt, an anderen Stellen haben sich gefährlich tiefe Löcher gebildet, so wie auf der Konrad-Adenauer-Allee in Detmerode in Fahrtrichtung Westhagen. Einige sind schon geschlossen – vorerst.

Auch die Stadt hat Strecken ausgemacht, auf denen sich die Löcher häufen. „Aktuell zeigen sich die Schäden in zahlreichen Straßen und im gesamten Stadtgebiet verteilt. Schwerpunkte bilden jedoch die viel befahrenen Straßen, wie Berliner Ring oder Weyhäuser Weg. Auch Straßen, die bereits in der Grundsubstanz geschädigt sind, wie die Stellfelder Straße oder der Alexanderberg, werden provisorisch bis zur Grundsanierung verkehrssicher ausgebessert“, teilte Stadt-Sprecher Ralf Schmidt mit.

Auch auf der Sauerbruchstraße gibt es massive Straßenschäden. © regios24 | Darius Simka

Stadt Wolfsburg fährt das Straßennetz täglich ab

Auch die Landstraßen weisen viele Schäden auf: „Derzeit ist im Stadtgebiet Wolfsburg die Strecke der Landesstraße 290 von Hehlingen (Kreisverkehr) nach Reislingen stärker betroffen“, berichtete Christina Rochlitz von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landesstraßenbehörde in Wolfenbüttel.

Viel Arbeit also für die Straßenbauarbeiter. „Die Streckenkontrolle des Geschäftsbereiches Straßenbau und Projektkoordination der Stadt fährt, unabhängig von der Jahreszeit, täglich die städtischen Verkehrsflächen ab, insgesamt ein Straßennetz von über 700 Kilometern Länge“, erläuterte der Stadt-Sprecher. „Wo sich größere Asphaltschäden zeigen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten, wird witterungsabhängig kurzfristig gehandelt und die Stelle mit Kaltmischgut (Verfahren entsprechend der Jahreszeit) geschlossen.“

Aufpassen sollten Autofahrer auch auf Schlaglöcher in der Alessandro-Volta-Straße. © regios24 | Darius Simka

Im Winter werden Straßenschäden in Wolfsburg nur notdürftig geflickt

Dabei handelt es sich um ein Reaktivmischgut, das speziell für die Wintermonate vorgesehen ist, aber keine dauerhafte Haltbarkeit gewährleistet, betonte Schmidt. Die Mischwerke seien üblicherweise in den Wintermonaten geschlossen, weil bei niedrigen Temperaturen kein Asphalteinbau stattfinden könne. „Bis zum Sommer werden diese Stellen dann im Rahmen der vorhandenen personellen Ressourcen im Heißeinbau ausgebessert.“

Wie der Stadt-Sprecher klarstellte, unterscheide die Verwaltung nicht nach Winter- und Sommerschäden, „weil sich häufig nicht mit Bestimmtheit sagen lässt, in welchem Jahresabschnitt die Ursache lag“. Über Zahl und Größe von Schadstellen vermochte er keine Angaben zu machen, es werde keine Statistik geführt. Zur Beseitigung der Schäden sei derzeit der überwiegende Teil der mehr als zwölf Straßenwärter im Einsatz.

Für die Straßenunterhaltung der Stadt stehen diverse Gelder zur Verfügung wie größere Decken- und Grunderneuerungsprojekte oder kleinere Maßnahmen im Zuge der laufenden Unterhaltung. Eine pauschale Summe könne daher nicht genannt werden. „Dieses Jahr werden bereits einige Decken- und Grunderneuerungen durchgeführt, unter anderem am Berliner Ring.“

Aktuell zeigen sich die Schäden in zahlreichen Straßen und im gesamten Stadtgebiet verteilt. Ralf Schmidt, Stadt-Pressesprecher

Nach dem Winter werden Wolfsburg Straßen dauerhaft ausgebessert

Die Landesbehörde verfährt beim Beseitigen der Schlaglöcher ähnlich. „Aktuell werden verkehrsgefährdende Schlaglöcher, wenn es die Witterung zulässt, umgehend mit so genanntem Wintermischgut verfüllt“, berichtete Christina Rochlitz. „Diese Sofortmaßnahme ist aber nicht von langer Haltbarkeit, allerdings sind aufgrund der Witterung keine größeren Reparaturmaßnahmen möglich.“ Nötigenfalls werde auch mit Schildern auf die Gefahrenstellen hingewiesen.

Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln in den Bauprogrammen werden großflächige Ausbesserungsmaßnahmen abgearbeitet, erläuterte die Pressereferentin und stellte klar: „Da der Winter noch lange nicht vorbei ist, ist der aus den Winterschäden resultierende Bedarf jetzt noch nicht abschätzbar.“ Straßenbetriebsdienst und beauftragte Firmen kümmern sich aktuell um die Schlaglöcher.

