Wolfsburg. 100 Millionen Euro sind für die neue Hauptfeuerwache eingeplant. Zur Feuerwehr-Nebenwache im Heinenkamp gibt‘s noch Diskussionsbedarf.

Ein fettes Loch klafft auch für 2024 im Haushaltsplan, was Wolfsburgs Feuerwehren betrifft - 20 Millionen Euro fehlen im Ergebnishaushalt. Diese Größenordnung wird sich in den Folgejahren wohl so fortsetzen. Denn die Stadt muss richtig viel Geld in Gebäude, Fahrzeuge, weitere Ausstattung und Personal von Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren stecken. Das Einsparpotenzial ist gleich null. Wobei: Politik und Verwaltung ringen noch um die Frage, ob die geplante Nebenfeuerwache im Heinenkamp wirklich sein muss.