Nordsteimke. Die Aufführungen sind für die Zeit vom 21. bis zum 25. Februar geplant – Tickets können ab 5. Januar im Lindenhof gekauft werden.

„Summ‘ noch ein bisschen.“ „Mach‘ die Bewegung noch stärker, lass sie auf keinen Fall weg.“ „Und dann nimmst du sie in den Arm.“ Regisseur Siegfried Mahlmann ist an diesem Abend auf dem Theaterboden seines Hofes in der Nicolaistraße voll in seinem Element – und gibt den Mit-Spielern eine Regie-Anweisung nach der andern. Ja, die Plattdütsch-Theatergruppe Nordsteimke probt wieder.