Wolfsburg. Das Moonlight ist geschlossen. Unsere Leserinnen und Leser erinnern sich im Netz an wilde Partyzeiten in Wolfsburgs ältester Diskothek.

Wolfsburgs älteste Diskothek ist seit dem 31. Oktober geschlossen. Das Aus für das Moonlight in der Heinrich-Heine-Straße nach 51 Jahren an drei Standorten hat bei unseren Leserinnen und Lesern viele Erinnerungen hervorgerufen. Auf unserer Facebook-Seite wurde der Bericht über die Schließung vielfach kommentiert. Viele erinnern sich an wilde Partys, durchtanzte Nächte und trauern der „guten, alten Zeit“ nach.

Das sagt das Netz zum Ende der Wolfsburger Diskothek Moonlight

„Ich habe diese Disco geliebt. Es gab tolle Zeiten dort“, schreibt eine Frau auf unserer Facebook-Seite und fügt hinzu: „Ich habe meinen Mann dort kennengelernt, mittlerweile sind wir 20 Jahre verheiratet.“ Ein User erzählt, das Moonlight sei in den 80er-Jahren „mein zweites Zuhause“ gewesen. Eine Nutzerin berichtet ähnliches: „Ich war in den 80ern fast jedes Wochenende im Moonlight im Schachtweg. Bis morgens um 6 Uhr wurde durchgemacht. Das würde ich heutzutage nicht mehr schaffen.“

Nach Angaben des Besitzers öffnete das erste Moonlight 1972 im Schachtweg. Bis 1987 war es dort. Weil die Stadt das Gebäude abreißen wollte, machte der Clubbetreiber schon 1984 einen zweiten Laden in der Porschestraße auf. Nach einigen Jahren wurde auch dieses Haus abgerissen. Das Moonlight in der Heinrich-Heine-Straße gibt es seit 1990. Und auch jetzt sind nach Schilderung des Besitzers Abrisspläne der Grund für die Schließung.

Das erste Moonlight in Wolfsburg öffnete 1972 im Schachtweg

Eine Frau kommentiert bei Facebook: „Traurig, ich war jedes Wochenende da, gleich nach der Spätschicht. Ich kenne noch alle Moonlights.“ Nach der Party sei man noch gemeinsam frühstücken gegangen. „Vor 11 Uhr waren wir nicht zu Hause.“ Eine Frau erinnert sich an die „tolle Zeit mit DJ Ralle“, die nächste schreibt: „Eine miese Absteige, aber was für geile Zeiten man dort erlebt hat. Ich finde es auf eine Art traurig, dass diese Ära zu Ende geht.“

Leckere Pizza, der beste Kaffee und ein super Chef im Wolfsburger Moonlight

Gelobt werden auch die Pizza und der „beste Kaffee“ im Moonlight. „Immer morgens vor der Frühschicht. Dann war man erst richtig wach“, schreibt einer. Eine Frau ergänzt: „Es war immer lustig, viel getanzt, nette Menschen. Auch das Arbeiten dort war legendär, und einen besseren Chef in der Gastronomie konnte man sich nicht vorstellen.“

Alles muss raus: In der Wolfsburger Diskothek Moonlight läuft der Räumungsverkauf. © regios24 | Lars Landmann

Viele User bedauern, dass es in Wolfsburg und Umgebung keine richtig guten Discos mehr gebe und erinnern sich an früher. Es fallen Namen wie Roxy, Paradies, London Pub, Pampas, Woby, Commode 2000, Lord Nelson, Nachtschicht oder Downstairs. Eine Frau schreibt: „In Wolfsburg ist für die jungen Leute außer im Kaufhof nichts mehr zum Austoben. Wir in meiner Sturm- und Drangzeit hatten da keine Probleme, es wurde gearbeitet und gefeiert, oft mit ganz wenig Schlaf wieder zur Arbeit – und es war toll.“

Viele Discos in Wolfsburg gibt es schon lange nicht mehr

Wie berichtet, hat die Stadt Wolfsburg seit geraumer Zeit ein Auge auf das Gebäude geworfen, in dem sich die Diskothek befand. Sie plante hier schon vor rund zehn Jahren das Bildungshaus als neues Domizil für die Volkshochschule, die Stadtbibliothek, das Medienzentrum und die Sekundarstufe II der Neuen Schule. Ob der Millionenbau je kommen wird, ist fraglich, seit die gewohnten Rekord-Gewerbesteuereinnahmen der Kommune recht zuverlässig ausbleiben.

„Ein Abriss ist aktuell nicht konkret geplant, wird aber im Zuge einer Umsetzung einer anderweitigen Nutzung, die noch nicht feststeht, erforderlich werden“, sagte Stadt-Pressesprecher Ralf Schmidt. „Den Mietern ist gekündigt, eine einvernehmliche Umsetzung der Wohnungsmieter ist teilweise bereits erfolgt.“

In Wolfsburgs Disco Moonlight läuft der Räumungsverkauf

Wer noch ein Erinnerungsstück an alte Partyzeiten haben will, kann dienstags bis samstags zwischen 15 und 19 Uhr beim Räumungsverkauf in der Heinrich-Heine-Straße 42 vorbeischauen. „Wir sind hier“, sagt der Inhaber.