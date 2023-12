Wolfsburg. Leere Kassen in Wolfsburg: Die Probleme der Stadt nehmen kein Ende, das Haushaltsloch wird größer. Was die Lage so schwierig macht.

Die Stadt Wolfsburg gerät immer tiefer in die roten Zahlen. Für 2024 fehlen laut dem online bereits abrufbaren Haushaltsentwurf rund 75 Millionen Euro. Für 2025 und 2026 rechnet die Kommune sogar mit einem Defizit von fast 120 Millionen Euro. Und 2027 dürfte zwischen Einnahmen und Ausgaben nach heutigen Schätzungen sogar eine Haushaltslücke von mehr als 125 Millionen Euro klaffen.