Wolfsburg. Auf einen großen Wurf wie vor 30 Jahren wartet man inmitten der Krise beim Autobauer bislang vergeblich. Es geht um Zumutbarkeiten.

Zugegeben, der Mann hat seinen Ruf und den von Volkswagen massiv beschädigt. Mit dem Namen Peter Hartz verbindet die Öffentlichkeit die Stichworte Hartz IV, Wolfsburger Rotlicht-Affäre und 4-Tage-Woche bei Volkswagen. Dabei gerät leicht in Vergessenheit, dass Hartz zusammen mit Ex-Konzernchef Ferdinand Piëch und Ex-Betriebsratschef Klaus Volkert Massenentlassungen verhindert hat, die Wolfsburg ins Mark getroffen hätten. Vor allem stellte Hartz in der damaligen Krise eine Grundsatzfrage, die auch vor der aktuellen Wolfsburger Betriebsversammlung am Mittwoch, 6. Dezember, sehr aktuell ist.