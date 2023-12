Wolfsburg. In Wolfsburg baut er erst einmal nicht mehr, dafür aber in Braunschweig: Was Marco Moretti in der Wilhelmstraße plant.

In Wolfsburg hat Marco Moretti schon viele Wohnungen gebaut. Aktuell sieht er jedoch ein Überangebot und hat darum in den letzten drei Jahren lediglich das Hospizhaus in Heiligendorf errichtet. Nun ist er auf der Suche nach interessanten Projekten in Braunschweig fündig geworden. Nur wenige hundert Meter von den Schloss-Arkaden entfernt will der Immobilienentwickler drei Mehrfamilienhäuser mit 30 Eigentumswohnungen und zwei Gewerbeeinheiten errichten.