Wolfsburg. Der Wolfsburger Immobilienentwickler Marco Moretti erklärt, warum er bis auf Weiteres nicht mehr in Wolfsburg baut.

Der Wolfsburger Immobilienentwickler Marco Moretti will bis auf Weiteres nicht mehr in seiner Heimatstadt bauen. Er sieht in Wolfsburg ein Überangebot an Wohnungen – und plant darum jetzt sein erstes Bauprojekt in Braunschweig.