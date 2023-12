Wolfsburg. Auch die Wolfsburger Autostadt reagiert auf das stürmische Wetter und schließt einige Buden und die Eislaufbahn. So geht es weiter.

Nein, weihnachtliche Stimmung kommt bei diesem Wetter nicht auf. Am Donnerstag regnete es fast ununterbrochen in Wolfsburg. Verschärft wurde die Lage durch stürmische Böen. Die Konsequenz: Der Wolfsburger Weihnachtsmarkt wurde am Donnerstagnachmittag geschlossen. Auch die Autostadt ergriff einige Sicherheitsmaßnahmen, damit keinem Besucher des Winterwunderlandes etwas passiert.

Wegen des Sturms: Buden auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt schließen

In der Wolfsburger Innenstadt schlossen die ersten Buden auf dem Weihnachtsmarkt gegen 16 Uhr. „Aus Sicherheitsgründen haben wir uns entschlossen, den Weihnachtsmarkt zu schließen“, erklärte Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG). Bei offenem Feuer, wie beim Lachs-Stand, bestehe durch den Wind die Gefahr des Funkenflugs und dass dadurch die Holzstände in Brand geraten. „Wir wollen am Freitag generell wieder öffnen, werden aber entsprechend der Wetterlage reagieren“, meinte Hitzschke, der verständlicherweise sehr unglücklich über das derzeit schlechte Wetter ist: „Aber da müssen wir durch.“

Die Eisfläche in der Wolfsburger Autostadt blieb am Donnerstag geschlossen. Auch einige Buden machten aus Sicherheitsgründen zu. © Autostadt | Anja Weber

So reagiert die Wolfsburger Autostadt auf das stürmische Wetter

Etwas windgeschützter als der Weihnachtsmarkt in der Porschestraße ist der Wintermarkt in der Wolfsburger Autostadt. Dennoch wurden auch hier am Donnerstagnachmittag Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Zudem wurde die große Eislaufbahn geschlossen, da zu viel Regenwasser auf der Fläche stand. Besucher, die sich sorgten, dass der mehr als 20 Meter hohe Weihnachtsbaum umkippen könnte, kann Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus beruhigen. „Der Baum ist gesichert und kann nicht umfallen.“ Es liege eine Zertifizierung bis Windstärke 12 vor. Dennoch sei rund um den Baum eine Sicherheitszone abgesperrt worden, falls wider Erwarten doch Geschenke oder Kugeln, die den Baum schmücken, herunterfallen. Auch Marktbuden in unmittelbarer Nähe des Baumes wurden geschlossen, die anderen Buden blieben jedoch geöffnet.

„Wir nehmen den Sturm sehr ernst. Die Sicherheit unserer Gäste steht an oberster Stelle“, sagte Maus. Man werde das Wetter genau beobachten und situationsbedingt über Schließungen entscheiden.

Die Wetterprognosen für die nächsten Tage sind leider nicht besser. Am Freitag ist mit weiteren Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf maximal 4 Grad. Angesagt ist in Böen stürmischer, sonst frischer Wind aus West. Ähnlich mies sind die Aussichten für den Samstag.