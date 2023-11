Wolfsburg. Gleich vier Fahrer, die mit Autos unterwegs waren, obwohl sie zuvor wohl Drogen konsumiert haben, sind der Polizei ins Netz gegangen.

In diesem Fall ist aller guten Dinge nicht drei, sondern vier: Wie die Polizei berichtet, hat sie im Stadtgebiet von Wolfsburg in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich vier Fahrer von Autos erwischt, die unter dem Einfluss von verschiedenen Drogen mit ihren Fahrzeugen unterwegs waren.

Verkehrskontrollen in Wolfsburg: Entsprechende Verfahren gegen vier „Drogen-Fahrer“ eingeleitet

Zunächst wurde gegen 23.40 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Brandenburg mit seinem BMW in der Braunschweiger Straße kontrolliert, gegen 2.50 Uhr erfolgten zwei Kontrollen: eine erneut in der Braunschweiger Straße, eine weitere in der Reislinger Straße. In der Braunschweiger Straße wurde ein 37-jähriger Wolfsburger mit einem E-Scooter kontrolliert, in der Reislinger Straße ein 48-jähriger Wolfsburger mit seinem Jaguar. Kontrolle Nummer vier ging gegen 4.55 Uhr im Schachtweg über die Bühne, wo die Beamten einen 24 Jahre alten Mann mit seinem Audi anhielten

Bei den Kontrollen wurden nach Angaben der Polizei verschiedene Drogenvortests durchgeführt, diese verliefen dabei jeweils positiv auf verschiedenste Drogen wie Kokain, Cannabis oder Amphetamine. Allen kontrollierten Personen wurde im Klinikum Wolfsburg jeweils eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen sie eingeleitet. Allen vier Fahrern untersagte die Polizei die Weiterfahrt. Zudem wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Erwerbes und Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.