Wolfsburg. An der Wolfsburger Kneipenmeile Kaufhof sollten Parkplätze für eine Mobilitätsstation verschwinden. Warum sich der Ortsrat querstellte.

Mobilitätsstationen sind verkehrspolitisch en vogue. Die Stadt Wolfsburg will in einem Pilotversuch fünf solcher Umsteigepunkte schaffen. Allerdings nicht mehr am Kaufhof. Diesen Vorschlag hat der Ortsrat Stadtmitte abgeschmettert.