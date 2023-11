Wolfsburg. Der Sportausschuss wurde vom Hochbau über das ganze Ausmaß informiert: Das Badeland ist an vielen Stellen dringend sanierungsbedürftig.

Betretene Mienen, Schlucken, teilweise Sprachlosigkeit: Der Sportausschuss wurde am Donnerstagnachmittag vom Hochbau im Detail darüber informiert, wie es ums Badeland steht. Wäre es ein Patient, würde man sagen: Das Schwimmbad hat eine Vielzahl von Krankheiten und Blessuren, die dringend behandelt werden müssen, will man es dauerhaft retten. Oder so, wie Christian Brinsa vom Hochbau seine Diagnose zusammenfasste: „Wir können das Gebäude aufmachen, wo wir wollen, es gibt immer Stellen, die unbedingt gemacht werden müssen.“

Im Keller des Badelandes offenbart sich schon ein großer Teil des Zustandes

Schon vor einigen Wochen hatte es eine Ortsbegehung des Sportausschusses gegeben, bei dem sich in den Katakomben des Besuchermagneten im Allerpark bereits kaputte Rohre, Nässe in den Wänden, marode Filter und vieles weitere gezeigt hatte. Jetzt erläuterte Dr. Brinsa dem Ausschuss noch ausführlich die Bereiche Dach, Verfugung, Lüftungsanlage und die Statik diverser Säulen. Und schließlich empfahl er dringend, das Thema Energie neu zu regeln.

Neuland hatte das Badeland in Rekordzeit neu gebaut

Beim Dach gehe es schlichtweg um fehlerhafte Erstellung, brachte Ingenieur Brinsa dabei die Bauherrin ins Spiel. Zur Erinnerung: 1999 war das alte Wolfsburger Badeland abgebrannt und 2002 wurde das von der Neuland erstellte neue, größere Bad an derselben Stelle eröffnet. Rekordzeit. Der Freizeitmagnet brachte es in 20 Jahren auf 14 Millionen Besucher. Für 300.000 ist es ausgelegt, es kommen Tausende mehr pro Jahr. Die Anzahl der Spinde war im Laufe der Jahre schon erhöht worden.

Fehler beim Dachbau: Dampfsperre funktioniert nicht

Ingenieur Brinsa erläuterte, dass das Dach nicht nur in die Jahre gekommen, sondern auch fehlerhaft aufgebaut sei. „Die Dampfsperre als wichtiges Element funktioniert nicht. Folge sind Durchnässung der Wände und schlechte Wärmeleitung.“ Bei den Fugen im Gebäude sei ebenfalls fehlerhaft gearbeitet worden. „Wir müssen an alle Becken ran.“ Außerdem müssten die Stützen im Rutschenbereich ertüchtigt werden. Überall gebe es Stellen im Bad, wo an fatalen Punkten Wasser eindringe und der Substanz Schaden zufüge. Stichwort Lüftung: „Die Lüftung ist für das gesamte Gebäude mit seinen vielen Bereichen unterdimensioniert.“ Es müsse unter hohem Energieaufwand permanent entlüftet werden.

Badeland Wolfsburg verbraucht zu viel Energie

Stichwort Energie. Brinsa: „Das Badeland verbraucht soviel Strom wie alle Wolfsburger Schulen zusammen.“ Heizung, Sanitäranlagen, alles sei von Mängeln betroffen. Die Brauchwasseranlage müsse neu gemacht werden. Elektro, Beleuchtung, Kabeltrassen, das Brandschutzkonzept, die EDV – alles müsse saniert werden.

Gute Nachricht: Gebäudekonstruktion des Badelandes ist in gutem Zustand

Aber auch eine gute Nachricht hatte der Geschäftsbereichsleiter Hochbau zum Badelandzustand noch auf Lager. „Die Stahlbetonkonstruktion, die Glasfassaden, die Substanz des Gebäudes sind gut.“ Es lohne also, die Generalsanierung in Angriff zu nehmen, riet Brinsa.

Sind es am Ende 70 Millionen oder mehr Euro?

30 bis 40 Millionen Euro netto (Stand heute) seien für die Sanierung erforderlich. Der Ausschuss war sich einig, dass man am Ende sicherlich bei 70 Millionen Euro liegen werde, wenn man die Planungskosten und auch steigende Baukosten einkalkuliere. Und es soll im Zuge der Sanierung auch um die energetische Aufrüstung mit Geothermie, Abdeckung der Außenbecken und Photovoltaik fürs Gebäude gehen. Ingenieur Brinsa berichtete dem Ausschuss von vielversprechenden Ergebnissen, zu denen man dabei jetzt in der Verwaltung gekommen sei.

Vom Rutschenbereich dringt Wasser in den Technikkeller des Badelandes. An Decken, Wänden und Leitungen haben sich Kalkablagerungen gebildet. © regios24/Lars Landmann | regios24/Lars Landmann

Warum habe man nicht viel früher das Thema Generalsanierung angefasst? Dies wollte Siegfried Leu (CDU) wissen. Die Verwaltung habe in den vergangenen Jahren ihre Prioritäten bei der kritischen Infrastruktur setzen müssen, erläuterte Hochbau-Ingenieur Brinsa dazu. Das Badeland sei eine freiwillige Aufgabe der Kommune, keine Pflichtaufgabe wie Schulen, Kindergärten. Er appellierte gleichwohl an die Politik, den großen Freizeitmagneten, auf den Wolfsburg stolz sein könne, zu erhalten.

War die Neuland damals überfordert?

Hans-Georg Bachmann (SPD) räumte ein, dass er damals selbst zu denjenigen gehört habe, die die Neuland mit dem Neubau des Badelandes beauftragt hätten. Hinterher sei man dann schlauer. Die Wohnungsbaugesellschaft sei offenbar damit überfordert gewesen. (Eine Aussage, die auch immer wieder beim Phaeno geäußert wird. Auch das wurde per politischem Beschluss von der Neuland gebaut Spätere Mängel inklusive. Anmerkung der Redaktion).

Badeland Wolfsburg neu und kleiner denken

Bachmanns Parteikollege Francescantonio Garippo zeigte sich bestürzt vom ganzen Ausmaß und dem akuten Sanierungsdruck. Hintergrund ist die schwere Haushaltskrise, in der sich die Stadt Wolfsburg befindet, und die ungewisse Zukunft bei Volkswagen. Andreas Geiger, Grüne, kritisierte, dass das Badeland ohnehin ein paar Nummern zu großzügig mit all seinen Attraktionen sei. „Die Rechnung, dass es auch Besucher in die Stadt holt, ist doch nicht aufgegangen. Die Menschen kommen aus der ganzen Region, ja, und die Besucherzahlen des Badelandes sind top. Aber der jährliche Zuschussbedarf ist zu hoch.“ Man stehe an einer Schwelle, müsse das Badeland neu denken, forderte der Grünen-Politiker.

Verwaltung hofft auf Sanierung ab 2029 unter Teilschließung

Die Verwaltung geht davon aus, dass 2029/30 mit der Generalsanierung begonnen werden könne. Man plane, die totale Schließung für die Jahre der Sanierung zu umgehen und teils geöffnet bleiben zu können.

Mit einer Enthaltung (Andreas Geiger) stimmte der Sportausschuss zunächst für den Planungsauftrag und die Bereitstellung von drei Millionen Euro bis 2026. Das abschließende Wort hat der Rat der Stadt.