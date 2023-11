Wolfsburg. Ein 62-Jähriger befuhr die Hafenstraße als er in der Kurve zur „Eisenbahnbrücke Fallersleben“ von einem zweiten Pkw geschnitten wurde.

Am Mittwochmorgen ist es auf der Hafenstraße in Wolfsburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben befuhr ein 62 Jahre alter BMW-Fahrer die Hafenstraße in Richtung Wolfsburger Landstraße. In der Kurve zur „Eisenbahnbrücke Fallersleben“ wurde dieser dann plötzlich von einem anderen Pkw geschnitten.

Der 62-Jährige legte zwar eine Vollbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der zweite, unbekannte Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt allerdings ohne anzuhalten fort, wie die Polizei weiter mitteilt. Bei dem Wagen solle es sich um einen dunklen Pkw, vermutlich ein Minivan handeln. Zeugen, die Hinweise geben können oder die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 melden.

