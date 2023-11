Vorsfelde/Ludwigshafen. Riesenerfolg für die Dance-Gruppe Impressive aus Vorsfelde: Die Kinder räumten bei den europäischen Tanzmeisterschaften zwei Titel ab.

Die European Masters of Dance sind die größten europaweiten Meisterschaften für Tanzschulen und Sportvereine mit eigenen Tanzsparten. Und genau dort, bei den Titelkämpfen in Ludwigshafen, hat die Dance-Gruppe vom MTV-Vorsfelde jetzt gleich zwei Trophäen geholt. Der Kindertruppe um Trainerin Claudia Schembre gelang es, unter 11 Ensembles in der Klasse Mini-Kids den Vize-Europameistertitel zu holen. Und die 4- bis 8-Jährigen durften mit ihrer Trainerin auch noch den Art Award, die Auszeichnung für die beste künstlerische Darbietung mit nach Hause nehmen!