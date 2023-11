Wolfsburg. Die Probe des Märchens „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kam bei den Wolfsburger Kita- und Grundschulkindern gut an.

Viele, viele Kinder füllen weitgehend die Reihen im Parkett des Zuschauerraumes. Sie blicken gespannt, neugierig und erwartungsvoll nach vorn auf die tiefe, offene Bühne im Wolfsburger Scharoun-Theater. Sehr viel sehen sie noch nicht. Jürgen Beck-Rebholz, Regisseur des Adventsmärchens „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, macht sie mit der Entstehung vertraut in drei wichtigen Schritten. So erfahren Mädchen und Jungen, wie eine Inszenierung entsteht, bevor sie wie tausende Andere von Freitag, 17. November, 10 Uhr an (Premiere) das Märchenspiel erleben können.