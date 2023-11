Wolfsburg. In Wolfsburg wird voraussichtlich noch viele Jahre Lehrermangel herrschen. So beschreibt das Landesamt für Schule die Lage.

Lehrermangel herrscht deutschlandweit, aber in Wolfsburg ist er besonders gravierend. Von den Lehrerstellen, die zu Beginn des laufenden Schuljahres ausgeschrieben waren, ließ sich nicht einmal jede zweite wieder besetzen. Im Regionalen Landesamt für Schule und Bildung in Braunschweig erwartet man, dass dieses Problem in den nächsten Jahren bestehen bleibt.