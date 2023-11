Wolfsburg. Zum 1. Januar soll die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf Vor-Corona-Niveau steigen. Für die Wolfsburger Gastwirte wäre das ein Albtraum.

Kaum waren die schlimmsten Zeiten der Corona-Pandemie überstanden, trafen die nächsten Krisen die Gastronomie mit voller Wucht: Energiekrise, Inflation und Personalmangel machen der Branche schwer zu schaffen. Und nun treibt das nächste Schreckgespenst die Wolfsburger Gastwirte um: Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie soll wieder auf Vor-Corona-Niveau steigen. 19 statt derzeit 7 Prozent sollen ab 1. Januar in der Gastronomie wieder fällig werden. Betroffene berichten, was das bedeuten würde.