Kultur genießen und Gutes tun: Das konnten die Besucher des Gregor-Meyle-Konzerts im Audi-Zentrum Wolfsburg.

Nach dem Gastspiel von Gregor Meyle und Band im Audi-Zentrum Wolfsburg vor rund 300 Gästen kommen nun die kompletten Einnahmen aus dem Ticketverkauf in Höhe von 9000 Euro dem Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg zugute. Neben gefühlvollen Balladen zeigte die Band auch, dass sie rocken kann und die Menschen mitreißt, heißt es in der Mitteilung. In der Konzertpause gab es demnach Weine aus der Gregor-Meyle-Selektion. Das Konzert endete nach zweieinhalb Stunden und zwei Zugaben.