Wolfsburg. Der erst vor einem Jahr ausgeschiedene Wolfsburger Krankenhaus-Chef starb mit 62 Jahren. Die Stadt würdigt seine Verdienste in schwierigen Zeiten.

Gerade einmal ein gutes Jahr ist es her, dass sich der Wolfsburger Klinikumsdirektor Wilken Köster vorzeitig von der Spitze des städtischen Klinikums zurückgezogen hat. Gesundheitliche Gründe hatten ihn dazu gezwungen, denn eigentlich hätte er noch gerne weitergemacht. Nun ist der langjährige Leiter des Krankenhauses am Klieversberg Anfang November mit 62 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Die Stadt erinnert an sein großes Engagement in schwierigen Zeiten.