Fallersleben. Die Einrichtung feiert Neu-Eröffnung über zwei Etagen – unter anderem gibt es nun mit Barber Pierre eine Spezialabteilung für Männer.

Solche Nachrichten sind in derzeit wirtschaftlich schwierigen Zeiten selten: Der Friseur-Salon Frau Neumann in Fallersleben wächst auf 290 Quadratmeter. Am Montag feierte der Salon Neueröffnung über zwei Etagen des Hauses auf der Ecke am Hofekamp.