Wolfsburg. Der ehemalige Präsident der Hoffmann-von-Fallersleben-Gesellschaft ist gestorben. Briefe und Tagebücher waren Schuster am liebsten.

Dr. Kurt Schuster ist tot. In einer Trauerfeier nimmt die Familie, mehr noch die Stadtgesellschaft, am Freitag, 17. November, 12 Uhr, in der Michaeliskirche Abschied. Schuster starb am 5. November in Göttingen. Die Familie bittet, von Blumenschmuck abzusehen und stattdessen an die Hoffmann-von-Fallersleben-Stiftung zu spenden. Aus einem finanziell attraktiven Erbe eine Stiftung zu machen, spricht für Schusters Haltung, sein Denken und Handeln. Auf diese Weise verfügt die Hoffmann-Gesellschaft über Rücklagen, um gezielt das städtische Hoffmann-Museum zu fördern.