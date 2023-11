Wolfsburg. Von Polizeikräften begleitet gab es in der Wolfsburger Fußgängerzone wieder eine Pro-Palästina-Kundgebung. Es kamen weniger Teilnehmer als angemeldet.

Nach der ersten Demonstration am vergangenen Wochenende mit rund 300 Teilnehmern vor dem Rathaus gab es am Samstag wieder eine Pro-Palästina-Kundgebung in der Wolfsburger Innenstadt. Die Zusammenkunft ging pünktlich zu Ende. Laut Polizei kamen weniger Teilnehmer, als bei der Stadt angemeldet waren.