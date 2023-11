Wolfsburg. In der Wolfsburger Fußgängerzone steht eine Neueröffnung bevor. Das Ladenlokal wird noch renoviert, aber bald soll der Verkauf starten.

Seit dem Auszug des Geschäftes „You by Singh“ hat das Ladenlokal zwischen den beiden Juwelieren in der Wolfsburger Fußgängerzone leergestanden. Das Schaufenster und die Eingangstür sind immer noch verhängt. Doch dahinter tut sich etwas. Tobias Spey renoviert das Geschäft. Ende November will er hier ein Lebensmittelgeschäft eröffnen.