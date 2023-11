Wolfsburg. Christoph Heubner liest in der Wolfsburger Autostadt Geschichten ehemaliger KZ-Häftlinge. Dazu spielt das „Trio to Remember“.

Atemlose Stille im Panoramakino der Autostadt. Nur eine Stimme ist zu hören. Christoph Heubner liest am Mittwochabend aus „Zeit zu erinnern“. 150 Erwachsene jeden Alters hören gespannt zu, können nicht fassen, „was Menschen den Menschen antun“, zog am Ende Geschäftsführer Armin Maus ein Fazit. Konnten, damals im KZ Auschwitz, heute in anderer Form an anderen Orten. Betroffenheit gesteht auch er, als er Heubner interviewt: „Ich kann Tränen nicht verbergen.“