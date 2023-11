Wolfsburg. Die Wolfsburger Polizei ermittelt zu einem Einbruch am Mittwoch. Die Täter hatten eine kurze Abwesenheit der Eigentümer ausgenutzt.

In Westhagen sind Unbekannte am Mittwoch in ein Einfamilienhaus an der Chemnitzer Straße eingebrochen. Was sie dabei alles gestohlen haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, ermittelt die Wolfsburger Polizei noch.

Die Eigentümer hatten gegen 15.20 Uhr das Haus verlassen. Als sie gut zweieinhalb Stunden später, gegen 18 Uhr, zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Unbekannte sich mit „brachialer Gewalt“ Zutritt zum Wintergarten verschafft hatten. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume im Ober-, Erd- und Kellergeschoss. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg entgegen – unter der Rufnummer (05361) 46460.

red