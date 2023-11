Wolfsburg. Die Sao Paulo Dance Company gastierte im Scharoun-Theater mit drei Stücken in verschiedenen Tanzstilen von bekannten Choreografen.

In einem Licht, das ihren Bewegungen, noch mehr ihrer Kleidung entspricht, bewegen sich 14 Tänzerinnen und Tänzer geschmeidig, still, und grazil über die Bühne des Scharoun-Theaters. Cartas do Brasil von Juliano Nunes tanzen sie sie sehr klassisch: exzellente Pas-de-deux; gekonnte Ballettszenen – auf den Spitzen getanzt, Sprünge in festgelegter Abfolge der Schritte. Die Sao Paulo Dance Company erzählt eine Geschichte mit der Geschmeidigkeit ihrer Körper sowie Gestik und Mimik.