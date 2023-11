Fallersleben. In Fallersleben entscheiden sich Polizisten, die Fahrerin eines Volkswagen Polo zu kontrollieren. Es kommt zum Atemalkoholtest.

Polizisten bemerkten am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr einen Volkswagen Polo, der die Wolfsburger Landstraße in Fallersleben befuhr. Laut Mitteilung wollte die Fahrerin rechts in die Straße „Lange Stücke“ abbiegen. Die Beamten entschieden sich, die Frau anzuhalten.

Wolfsburger Polizisten bemerken Alkoholgeruch

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf einem Anwohnerparkplatz bemerkten die Polizisten einen „deutlichen Alkoholgeruch“ bei der 54-jährigen Fahrerin aus Wolfsburg.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den alkoholisierten Eindruck: Er ergab 2,22 Promille.

Daraufhin musste die Frau eine Blutprobe im Wolfsburger Klinikum abgeben. Führerschein und Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher. Die 54-Jährige wird sich demnächst vor Gericht wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

red