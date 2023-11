Wolfsburg. Wolfsburgs erster Mietspiegel ist fertig. Wie hoch Mieten sein dürfen, hängt künftig von mehr als 20 Eigenschaften einer Wohnung ab.

Größe, Lage und Baujahr. Das Vorhandensein einer vom Vermieter gestellten Einbauküche und die Beschaffenheit der Fenster, Denkmalstatus und Barrierefreiheit. Diese und rund 15 weitere Faktoren sollen künftig darüber entscheiden, was Neumieter für Wohnungen in Wolfsburg bezahlen müssen und in welchem Ausmaß Vermieter Mieterhöhungen verlangen können.