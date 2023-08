In den Designer Outlets Wolfsburg steht der Sport im Mittelpunkt

Wolfsburg Die Designer Outlets in Wolfsburg öffnen am Sonntag. Diesmal ist das Motto sportlicher Natur – und es gibt Besuch.

In den Designer Outlets Wolfsburg wird wieder am Sonntag geöffnet. Diesmal steht der Sport im Mittelpunkt.

Der Sonntag soll sportlich sein: Unter dem Motto „All you can sport!“ soll am Sonntag, 3. September, in den Designer Outlets Wolfsburg ein Erlebnis-Shoppingtag stattfinden. „Rund um das Schwerpunktthema Sport haben wir uns für diesen verkaufsoffenen Sonntag einige Aktivitäten einfallen lassen“, verrät Center-Manager Michael Ernst.

Von 13 bis 18 Uhr (Restaurants öffnen schon um 12 Uhr) sind an diesem Tag nicht nur die Geschäfte des Outlets geöffnet – parallel rollt auch der Ball, im wahrsten Sinne des Wortes. So können sich die Besucherinnen und Besucher am Torwandschießen ausprobieren, ihre Schussgeschwindigkeit messen lassen, sich am Glücksrad versuchen oder auch Cheerleader-Auftritte des TV Jahn verfolgen.

Auch für Musik wird in den Designer Outlets gesorgt

Beim Adidas-Store macht ein Smoothie-Bike Halt – auch hat Wölfi, das Maskottchen des VfL Wolfsburg, einen Besuch angekündigt. „Der VfL Wolfsburg ist ein steter und enger Partner des Outlets. Dass Wölfi am Sonntag mit von der Partie ist, wird vor allem unsere kleinen Besucher sehr glücklich machen“, fügt Ernst hinzu.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Samstag und Sonntag DJ Felix – viele kennen Felix Hahnsch vor allem auch durch seine Auftritte als Sänger. Zudem erhalten die Insider des Centers noch bis einschließlich Sonntag bis zu 30 Prozent zusätzlich auf den Outletpreis bei teilnehmenden Marken. „Für uns ist das vor allem auch ein großes Dankeschön an unsere treuen Kunden“, so Ernst.

Unterstrichen werden soll das Insider-Shopping durch kleine Gimmicks. „So frohlocken unter anderem auch ein spezieller Coffee-to-go-Becher (täglich für die ersten 200 Gäste) oder auch ein gratis Prosecco“, heißt es in der Mitteilung. Die Registrierung für das Insider-Shopping ist unter www.designeroutlets-wolfsburg.de/insider/ möglich, tagesaktuelle Hinweise des Outlets sind in den Social-Media-Kanälen zu finden.

