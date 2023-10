Wolfsburg Jahrelanger Lärm, nur drei Mann an der Arbeit: Ein Anwohner ist von einer Dauerbaustelle in der Wolfsburger Innenstadt mächtig genervt.

In der Wolfsburger Straße Am Mühlengraben wird gebuddelt. Und gebuddelt. Und gebuddelt.

Wohnen in Wolfsburg

Wohnen in Wolfsburg Bauarbeiten in Wolfsburger Innenstadt nehmen kein Ende

Schon vor einem Jahr waren die Nerven eines Anwohners durch die LSW-Baustelle in der Straße Am Mühlengraben arg überstrapaziert. Heute haben der Wolfsburger und seine Frau immer noch Bagger hinter dem Haus und Baulärm in den Ohren. „Bei allem Verständnis für Schwierigkeiten bei komplizierten Baumaßnahmen, aber irgendwann ist die Geduld zu Ende“, schreibt der Mann.

Seit Sommer 2021 verlegt der Energieversorger LSW Leitungen. Der Bewohner des Schillerteichcenters berichtet von Gerumpel und Motorengeräuschen ab morgens um 7 Uhr. Mitte September sei eine Wasserleitung unter dem Berliner Ring durchgelegt worden. „Die schweren Maschinen bedeuteten zusätzlich wieder eine Woche lang bis zu elf Stunden Lärm.“ Der verärgerte Nachbar kritisiert, dass sich die Arbeiten ziehen, aber meistens nur eine „Drei-Mann-Firma“ im Einsatz sei.

Leitungsarbeiten in Wolfsburg nerven Anwohner

Bei einer Stippvisite am Dienstagvormittag herrscht auf der aufgerissenen Straße vor den ehemaligen Gesindehäusern Stillstand. Auf der Baueinrichtungsfläche beschäftigen sich drei Arbeiter mit einer Baumaschine. Wenig später ruckelt ein Bagger aus.

Im Frühjahr hatte die LSW den Abschluss der Arbeiten im Suhlgarten und einem großen Teil der Straße Am Mühlengraben bekanntgegeben. Zugleich kündigte sie an, dass nun Leitungen in Richtung Berliner Ring, Rothenfelder Straße und Teichgarten verlegt würden. Auch sollten auf der Westseite des Mühlengrabens noch Hausanschlüsse erneuert werden.

Eigentlich wollte die LSW hier schon 2022 fertig sein. Zum Start der aktuellen Heizperiode wären laut ursprünglichem Zeitplan sogar schon die Leitungen an der Rothenfelder Straße bis zur Porschestraße erneuert und damit die gesamten Arbeiten abgeschlossen. Hier soll nun erst 2024 gebuddelt werden.

LSW-Bauarbeiten gehen nach Weihnachten in die nächste Phase

Das Unternehmen begründet die Verzögerung erneut damit, dass sich der Umfang der Arbeiten nachträglich erheblich erhöht hat. Sollten anfänglich nur Fernwärme- und Trinkwasserleitungen erneuert werden, entschied man sich später, auch neue Stromkabel zu verlegen. „Hierzu gehören auch die nötigen Einbindungen und teilweise die Erneuerung der Hausanschlüsse“, erklärt LSW-Sprecherin Birigt Wiechert.

Die Straßenarbeiten in der Straße Am Mühlengraben sollen nun zu Weihnachten abgeschlossen sein. „Allerdings werden im Frühjahr 2024 erneut weitere Arbeiten zur Erneuerung der Strom- und Wasserinfrastruktur im Gehweg durchgeführt werden“, kündigt Wiechert an. „Diese Arbeiten können erst beginnen, wenn die Oberflächenarbeiten im Mühlengraben abgeschlossen sind.“

