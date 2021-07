Wolfsburg. Los geht es am Montag am Berliner Ring. Bis 2023 werden wegen der Neubaugebiete leistungsstärkere Leitungen für Fernwärme und Wasser verlegt.

Wie vor wenigen Jahren in der Poststraße stehen nun im Bereich Berliner Ring/Mühlengraben größere Bauarbeiten am Fernwärmenetz an.

Arbeiten am Energienetz LSW startet mehrjährige Großbaustelle in der Wolfsburger City

Mit einer umfangreichen Ausbau- und Erneuerungsmaßnahme zur Fernwärme- und Trinkwasserversorgung startet die LSW Netz GmbH Co. KG am Montag, 19. Juli, in der Wolfsburger Innenstadt. Der Ausbau der Fernwärmeinfrastruktur ist im Zuge der Anbindungen der Neubaugebiete Hellwinkel Terrassen, Steimker Gärten und Sonnenkamp notwendig.

„Die Arbeiten des ersten von insgesamt drei Bauabschnitten beginnen im Kreuzungsbereich Reislinger Straße – Berliner Ring – Am Mühlengraben“, informierte die LSW am Freitag in einer Pressemitteilung. Sie erneuert in diesem ersten Abschnitt die Fernwärmehauptleitung auf einer Länge von zirka 300 Metern. Parallel tauscht der Energieversorger auch die Trinkwasserleitung aus.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neue Leitung unter Berliner Ring wird in geschlossener Bauweise verlegt

„Um die Belastung für die Verkehrsteilnehmer und Anwohner gering zu halten, planen wir die Querung der Berliner Straße in geschlossener Bauweise durchzuführen“, wird Kerstin Schackel, LSW-Bereichsleiterin Bau und Projekte, zitiert. Hierzu soll das noch bestehende Kanalbauwerk für den Einzug der neuen Versorgungsleitungen genutzt werden. Im weiteren Verlauf finden die Arbeiten in offener Bauweise überwiegend im Geh-, Park- und Straßenbereich statt.

Alle mit der Baumaßnahme verbundenen geänderten Verkehrsführungen werden entsprechend des Baufortschritts ausgeschildert, kündigte die LSW an. „Auch wurden betroffene Anwohner im Vorfeld von der LSW über die bevorstehenden Bautätigkeiten sowie über die daraus resultierenden begrenzten Parkmöglichkeiten informiert.“

Keine Einschränkungen für Fußgänger im Baustellenbereich

Fußgänger können den Baustellenbereich frei passieren. Ebenso sind alle Hauseingänge uneingeschränkt erreichbar. Die LSW weist ferner darauf hin, dass es zeitweise im Zuge der Um- und Einbindearbeiten zu Einschränkungen in der Versorgung kommen wird und bittet um Verständnis für diese notwendige Baumaßnahme. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende dieses Jahres.

Der Start des nachfolgenden Bauabschnitts ist je nach Witterungslage im Frühjahr 2022 geplant und betrifft den Bereich Am Mühlengraben - Suhlgarten – Friedrich-Ebert-Straße. Den Abschluss bildet der dritte Bauabschnitt, der in der Rothenfelder Straße voraussichtlich 2023 umgesetzt wird. Insgesamt werden rund 5 Millionen Euro zur Umsetzung dieses Projektes für eine sichere und leistungsstarke Trinkwasser- und Wärmeversorgung investiert.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de