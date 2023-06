Wolfsburg. Am „Tag der Umwelt“ geben Experten Tipps zu Insekten, Klimaschutz-Maßnahmen und Starkregen-Gefahr. Doch das ist längst nicht alles.

Naturnah gestaltete Gärten wie hier in Heiligendorf leisten einen immens wichtigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität.

Natur- und Tierschutz Umwelt-Tag in Wolfsburg für Garten-Fans, Energiesparer und andere

Ein buntes Programm rund um Umwelt-, Klima- und Naturschutz hat die Stadt Wolfsburg mit vielen anderen Akteuren zum „Tag der Umwelt“ auf die Beine gestellt. Am Samstag, 24. Juni, von 10 bis 17 Uhr unter dem Glasdach am Hugo-Bork-Platz bieten das Umweltamt und mehr als 20 Partner allerlei Aktionen unter dem Motto „Alle ein bisschen, gemeinsam ganz viel“.

Jeder kann etwas zum Klima- und Umweltschutz beitragen

„Ich freue mich, dass sich so viele Institutionen an unserem Wolfsburger ,Tag der Umwelt‘ beteiligen und spannende Anregungen und Informationen für die Bürgerinnen und Bürger bereithalten. Ich lade alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger ein, die Gelegenheit zu nutzen, um mit uns und unseren Partnern ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen sowie Tipps und Anregungen mit nach Hause zu nehmen“, wird Oberbürgermeister Dennis Weilmann in einer Pressemitteilung zitiert.

Von Informationen und Beratungen zu naturnahen Gärten, Energieeinsparungen, Abfalltrennung und Radverkehr bis hin zum Starkregenschutz – beim Tag der Umwelt werde viel geboten. Kinder und Erwachsene könnten kleine Experimente durchführen, ihr Wissen zu unterschiedlichen Themen testen, in einem Natur-Entdeckerpfad den Wert eines Baumes erleben und vieles mehr.

„Mit unserer Veranstaltung möchten wir möglichst vielen Menschen neue Anregungen vermitteln, wie zu Hause, im Verein oder Betrieb die Natur geschützt, der Energieverbrauch gesenkt, Abfälle vermieden oder die Auswirkungen von Starkregenvorkommen reduziert werden können. Wenn jeder etwas zum Klima- und Umweltschutz beiträgt, können wir in der Summe viel erreichen“, ist Stadtrat und Umweltdezernent Andreas Bauer überzeugt.

Neben Informationen gibt es Experimente und Bastelangebote

So werden der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) über naturnahe Gärten und die richtige Wahl von Nisthilfen informieren und darüber, was man für die Wildbienen tun kann. Die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) werden unter anderem mit einem Spülwagen, einem Kanalinspektionsfahrzeug und einem gläsernen Kanal vertreten sein. Mit diesem lasse sich das Spülen und Inspizieren eines Kanals betrachten. Für Kinder wird ein Wasserspiel aufgebaut.

Mit Experimenten oder Bastelangeboten sind das Phaeno, die VfL Wolfsburg Fußball GmbH und das Jugendzentrum Haltestelle vertreten. Die Naturerkundungsstation (NEST) wird zu einem Bienen-Tisch einladen, während sich am Stand der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) alles um den richtigen Umgang mit Abfällen dreht. Die Firma Entricon informiert über gebäudeenergetische Sanierungen, die Verbraucherzentrale Niedersachsen über den bewussten Umgang mit Energie.

An den Ständen der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften gibt es Wissenswertes zum Thema Recycling, zu nachhaltiger Mobilität und globalen Nachhaltigkeitszielen. Das Gesundheitsamt hält Tipps bereit, wie die Gesundheit bei Hitzebelastungen geschützt werden kann, während der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) unter anderem zu einem Fahrradpuzzle einlädt.

Als Organisator ist auch das Umweltamt der Stadt Wolfsburg selbst mit einem Stand vertreten. Hier können sich Interessierte über das Solarkataster und den Schutz des Wassers informieren. Um Natur zum Mitmachen geht es beim Entdeckerpfad von Stadtforst und Naturschutzbehörde. Auch ein Weißstorchnest kann ganz aus der Nähe bestaunt werden, denn die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Barnbruch wird dieses zusammen mit Informationen zum Weißstorchschutz präsentieren.

Eine vollständige Übersicht aller beteiligten Akteure und ihrer Angebote zum Tag der Umwelt ist auf den Internetseiten der Stadt unter wolfsburg.de/tagderumwelt veröffentlicht.

red

