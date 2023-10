Shereen Adam und VW Big Band spielen im Automuseum Wolfsburg

Shereen Adam hat den Blues. Mit „My Babe Just Care Foo Birds” trat die junge Sängerin in das Konzert mit der Big Band des Philharmonic Volkswagen Orchestra im Wolfsburger Automuseum ein. In ihrer dunklen, betörenden Stimme schwingt die Melancholie, auch die Trostlosigkeit mit, aber die Hoffnung, die Zuversicht – wie sie zur Sklavenarbeit nach Amerika verschiffte Afrikaner ausdrückten. Eine Musik, die heute nach Pandemie und im Krieg (Ukraine) das europäische Lebensgefühl ausdrückt. Zudem versteht es Adam aufzutreten – und gewann damit die etwa 200 Gäste der Benefiz-Veranstaltung vom Förderverein Lions-Club Wolfsburg Hoffmann von Fallersleben, wie dieser in einer Pressemitteilung schreibt.

Shereen Adam und die Big Band des Philharmonic Volkswagen Orchestra spielen in Wolfsburg

Ihre Auftritte waren somit gut abgestimmt mit dem Spiel der Big-Band unter der Leitung von Johannes Rosenberger. Die Band faszinierte das Publikum vom ersten Takt an – dem Eingangslied „Don’t Be That Way“ (Benny Goodman). Geschrieben 1938, als die Welt vor dem Abgrund stand, Stadt und Werk am Mittellandkanal gegründet wurden. „Jazz ist eine Musik der Freiheit“, betonte Rosenberger und ließ Arrangements überwiegend aus den 1950er- und 1960er-Jahren erklingen: dynamisch, rhythmisch, stimmungsvoll, auch laut, mit vielen Soli wie von Schlagzeuger Sebastian König, der das Publikum mitreißend hochtrommelte. Immer wieder gab es Zwischenapplaus, teilte der Verein mit.

Lions-Club Wolfsburg Hoffmann von Fallersleben sammelt Spenden für den guten Zweck

Vorwiegend Jazz-Titel aus der Swing-Ära, als die Einzelinstrumente zu Rhythmusgruppen erweitert wurden. Und der Käfer in alle Welt rollte und rollte und rollte – wirtschaftlichen Wohlstand mit individueller Freiheit verbindend. Mit „L-O-V-E“ von Bert Kaempfert ging somit ein erfolgreicher Abend im Automuseum zu Ende.

Christiane Karweik, Präsidentin des Lions-Clubs, und Activity-Beauftragter Wolfgang Laufer dankten – da auch für den Verein Autismus Wolfsburg ein ansehnlicher Betrag eingespielt worden ist. Zumal Mitglieder des Clubs Catering und Organisation übernahmen, auch Stühle für 200 Gäste herbeischleppten. Und Hilmar Schimenas, Leiter des Automuseums, versicherte: „Es war nicht das letzte Jazz-Konzert, das wir mit diesem Lions-Club machen.“

