VW-Orchester spielt für den guten Zweck im Wolfsburger Automuseum

Der Reinerlös geht an den Verein Autismus Wolfsburg: Zum Benefizkonzert mit der Big-Band des Philharmonic Volkswagen Orchesters unter der Leitung von Johannes Rosenberger, featuring Shereen Adam, lädt der Lions-Club Wolfsburg Hoffmann von Fallersleben in Kooperation mit der Stiftung Automuseum Volkswagen für Freitag, 29. September, 19.30 Uhr ins Automuseum ein.

Stimmungsvoll, oft laut, immer swingend spielt die Big-Band des Philharmonic Volkswagen Orchesters. Es sind Jazztitel aus der Swing-Ära, als die Einzelinstrumente zu Rhythmusgruppen erweitert wurden. Standards wie von Tommy Dorsey, nach denen in den 1920er Jahren auch in Berlins Nachtlokalen getanzt wurde, wie von Duke Ellington, als im Kriegsjahr 1943 der Käfer-Prototyp gebaut wurde, wie von Count Basie in den 1950er Jahren, als der Käfer begann, in alle Welt zu fahren, wirtschaftlichen Wohlstand und individuelle Freiheit zu verbinden. Dazu passt die Kulisse des Automuseums mit seinen Oldtimern.

Einnahmen für den Verein Autismus Wolfsburg

Shereen Adam ist längst zu einer gefragten Sängerin avanciert, sang in ungewohnt dynamischer und inbrünstiger Version im Auswärtigen Amt die deutsche Nationalhymne. Ihre dunkle Stimme klingt mal soulig, mal bluesig, einfach betörend schön.

Die Einnahmen sind für den Verein Autismus Wolfsburg bestimmt, der mit einem Informations-Stand vertreten sein wird. Karten sind im Vorverkauf im Automuseum erhältlich, Restkarten an der Abendkasse, jeweils für 25 Euro pro Karte. Es gibt 200 Plätze.

