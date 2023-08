Am 30. Juli 2003 – also vor 20 Jahren – rollte im mexikanischen Bundesstaat Puebla der letzte Käfer vom Band. In den Monaten zuvor wurde eine „Letzte Edition“, auf Spanisch „Última Edición“, mit einer Stückzahl von 3000 aufgelegt. Einen Käfer aus dieser UE stellt das Automuseum an der Dieselstraße aus – Eckberth von Witzlebens Lieblingsausstellungsstück.